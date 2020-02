Am 25. Februar ist Equal Pay Day in Österreich. Bis zu diesem Tag haben Frauen gratis gearbeitet.

Der Tag der Einkommensgleichheit markiert den Zeitpunkt, ab dem Frauen das gleiche Jahreseinkommen erzielt haben, wie Männer bereits zum Ende letzten Jahres.

Equal Pay Day: Frauen arbeiten 56 Tage gratis

Laut einer aktuellen Lohnsteuerstatistik der Statistik Austria verdienen Frauen rund 15,6 Prozent weniger als Männer. Demnach müssen Frauen 56 Tage pro Jahr länger arbeiten, um das gleiche Jahreseinkommen zu erzielen. Diesen Tag markiert der Equal Pay Day, der 2020 auf den 25. Februar fällt. Das heißt also, Frauen haben bis zum heutige Tag des Jahres unbezahlt gearbeitet. In Deutschland fällt dieser Tag heuer sogar erst auf den 17. März.

Berechnet wird dieser Tag auf Basis der nationalen Einkommensdifferenz zwischen Männern und Frauen, also dem sogenannten National Gender Pay Gap. Diese Differenz (in Prozent) wird dann von den 365 Tagen des Jahres abgezogen. Das Ergebnis ist die Anzahl der Tage, an denen Frauenarbeit nicht bezahlt wird.

Einkommensungleichheit immer noch groß

In den letzten Jahren hat sich hinsichtlich der gleichberechtigten Bezahlung von Männern und Frauen zwar einiges getan. Der Equal Pay Day soll aber auf die immer noch großen Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen. Laut den aktuellsten Ergebnissen der Statistik Austria verdienen Frauen um 15,2 Prozent weniger als Männer.

In Österreich wird der Equal Pay Day seit 2009 berechnet. Damals fiel er noch auf den 14. April. In den letzten Jahren ist der Tag der Einkommensgleichheit zwar nach vorne gewandert, dennoch ist das immer noch zu wenig, denn eigentlich sollte es gar keine Lücke zwischen den Gehältern von Männern und Frauen geben. Zu der Problematik des Equal Pay Day kommt auch noch der sogenannten Equal Pension Day hinzu, also der Tag, an dem Männer und Frauen dieselbe Pension erhalten. Dieser fällt nochmal um einiges schlechter aus. 2019 fiel er auf den 29. Juli, Frauen erhielten also rund 42 Prozent weniger Pension.

Zwei Equal Pay Days

Insgesamt gibt es pro Jahr zwei Equal Pay Days, die sich aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmöglichkeiten ergeben. Einmal den 25. Februar, der Tag der Einkommensgleichheit, an dem eben der Zeitpunkt markiert wird, an dem Frauen dasselbe Jahreseinkommen erzielen, wie Männer. Der zweite Tag fällt in den Herbst. Dann wird angezeigt, dass Frauen ab diesem Tag unbezahlt arbeiten. Hier wird also quasi vom Jahresende zurückgerechnet.