In der Steiermark ereignete sich vergangenen Montag ein schwerer Fall von Tierquälerei. Dabei schoss der noch unbekannte Täter eine Katze mit einem Luftdruckgewehr in die Wirbelsäule.

Aufgrund der schweren Verletzungen musste das Tier schließlich von einem Arzt eingeschläfert werden.

Unbekannter schießt Katze tot

Laut Medienberichten, kam es vergangenen Montag in der steirischen Gemeinde Greinbach zu einem schweren Fall von Tierquälerei. So schoss ein bisher noch Unbekannter zwischen 16:30 und 17:30 Uhr mit einem Luftdruckgewehr auf eine Katze. Angaben der örtlichen Polizei zufolge, traf er das Tier mit einem Schuss in die Wirbelsäule. Als die Besitzerin ihr Haustier schließlich etwa 50 Meter von ihrem Haus entfernt auffand, lebte es noch. Wie die Polizei allerdings mitteilte, musste es aufgrund der schweren Verletzungen schlussendlich vom Tierarzt eingeschläfert werden. Nun wird gegen den mutmaßlichen Täter ermittelt.