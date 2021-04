In Polen kam es am Montag zu einem tragischen Unfall. Eine 17-Jährige starb durch einen Stromschlag, weil ihr Handy ins Badewasser fiel. Das Smartphone war noch am Ladekabel angeschlossen.

Davon, das Handy mit in die Wanne zu nehmen, raten viele ab.

Vorsicht vor Stromschlägen mit dem Handy in der Badewanne

Die Teenagerin konnte offenbar auch in der Wanne nicht auf ihr Smartphone verzichten und genau das wurde ihr zum Verhängnis. Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Montag. Wie das Portal Polsat News berichtet, hatte das Mädchen ihr Handy mit ins Badezimmer genommen und es an der nahen Steckdose aufgeladen. Dann muss ihr das Gerät wohl aus der Hand gerutscht und ins Wasser gefallen sein. Die 17-Jährige erlitt einen elektrischen Schlag und kam ums Leben.

Unfälle mit Smartphones keine Seltenheit

Leider kommt es immer wieder zu Unfällen mit Smartphones, die mit in die Badewanne genommen werden. Gefährlich wird es dann, wenn das Gerät an ein Stromnetz angeschlossen ist. Denn nur das Handy alleine, also ohne am Ladekabel zu hängen, kann nicht genügend Volt leiten, um einen tödlichen Stromschlag auszulösen. Um die Gefahr zu vermeiden, sollten Smartphones aber besser gar nicht erst mit ins Bad und generell in Nass-Zonen genommen werden. Den, wenn es klingelt greifen die meisten von uns aus Reflex zum Gerät. Das kann durch ein Missgeschick schnell zu einem Unglück führen. Auch defekte Ladekabel können Stromschläge verursachen. Daher solltet ihr es grundsätzlich vermeiden zu telefonieren, wenn das Handy gerade aufgeladen wird.