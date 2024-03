Wir sind mittlerweile wohl in einer Phase unseres Lebens, in der wir einfach alles für einen guten, erholsamen Schlaf tun würden. Schließlich zählt das zu unseren allerliebsten Hobbies. Gut für uns, dass es den meisten Menschen auf Tiktok genauso geht und deshalb mit der „Duvet Method“ gerade eine Technik um die Welt geht, die verspricht, dass sich unser Schlaf instant verbessert.

Sign us up – sofort!

„Duvet Method“: Ein skandinavischer Einschlaf-Hack

Wenn es um die Schlafqualität geht, dann kann uns eigentlich nichts zu aufwendig sein, um es nicht mindestens einmal zu testen. Deshalb haben wir schon Dinge wie die Zwei-Minuten-Technik, Brain-Tapping oder den mega-gehypten Sleepy Girl Mocktail ausprobiert. Wer auf der Suche nach noch mehr Schlafhacks ist: bittesehr, es gibt offenbar noch einen weiteren Trick, der uns schlummern lassen soll, wie ein Baby. Dieser trägt den Namen „Duvet Method“ und geht gerade auf Tiktok viral.

Seinen Ursprung hat die Einschlaf-Methode in Skandinavien. Wie der Name bereits erahnen lässt, dreht sich dabei alles um einen bestimmten Gegenstand, nämlich die Bettdecke. Diese sollte für einen erholsamen Schlaf eine Zeit lang im Freien ausgelüftet werden. Während wir diese Methode vereinzelt von unseren Großeltern kennen, ist sie in Skandinavien bei so ziemlich jedem üblich.

„Nässe setzt sich im Bettbezug nieder“

So auch bei der norwegischen TikTokerin Cecilia Blomdahl, die ihre Follower immer wieder in ihren außergewöhnlichen Alltag mitnimmt. Sie lebt in einer kleinen Hütte am See und bekommt die nordischen Wetterkapriolen, von Schneestürmen, Eisregen bis hin zu den faszinierenden Polarlichtern aus erster Hand mit. In ihren Videos zeigt sie auch, welche Routinen morgens bei ihr einfach sein müssen. Zum Beispiel die „Duvet Method“!

Sobald ihr Tag beginnt, schnappt sie sich ihre Decke und hängt sie über ihre Terrasse. Dann lässt sie die Bettdecke einfach mal eine Zeit lang in der arktischen Luft baumeln. „Zum einen macht es das Bett schön frisch und fluffig“, erklärt Cecilia. „Zum anderen verbessert es aber auch die Schlafqualität.“ Denn: „Wenn wir schlafen, schwitzen und atmen wir, und die daraus entstehende Nässe setzt sich in unserem Bettzeug nieder“, so die Tiktokerin.

Feuchtigkeit entweicht durch Fischluft

Mit der Lüft-Methode soll die überschüssige Feuchtigkeit, die eben unsere Schlafqualität negativ beeinflusst, entweichen. Dabei muss die Luft nicht immer arktische Temperaturen haben. Auch bei Schönwetter funktioniert der Hack. Die Feuchtigkeit trocknet und die Decken fühlen sich gleich viel fresher an. Dazu kommt: „Sonnenlicht hat natürliche, desinfizierende Eigenschaften“, so Cecilia.

Wer jedoch keine Möglichkeit hat, die Bettdecke über eine Terrasse oder einen Balkon zu hängen – oder wenn die Fassade der Stadtwohnung einfach zu grausig ist und die Gefahr besteht, dass sich Tauben darauf erleichtern – für den gibt es noch eine andere Möglichkeit. Einfach den Raum, in dem man schläft, eine Stunde lang durchlüften und das Bett erst danach machen. Und voilà – ihr könnt euch nachts in ein flauschiges, gut riechendes und herrlich frisches Bett legen.