Sabine ist am Wochenende über Teile Europas gefegt. Das Orkantief sorgte für zahlreiche Flugausfälle. Nun hat der Sturm auch Österreich erreicht.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erwartet vor allem in Ober- und Niederösterreich Windspitzen von bis zu 100 km/h. Die Unwetterzentrale rechnet sogar mit Spitzen von bis zu 120 km/h.

Sturmtief Sabine: Starkwind, Regen und vereinzelte Gewitter

Bereits seit Sonntag fegt Sabine über Deutschland und brachte zusätzlich heftige Schauer und Gewitter mit sich. Montagvormittag ist das Orkantief auch in Österreich angekommen. In der Weststeiermark gibt es bereits erste Schäden. Bäume fielen hier auf die Straßen und auch das Dach eines Carports wurde abgedeckt und auf das Nachbargrundstück geschleudert. Auch im Norden Niederösterreichs ist es bereits zu den ersten Feuerwehr-Einsätzen gekommen.

ÖBB warnt vor Beeinträchtigungen

Die Deutsche Bahn hat ihren Betrieb eingestellt. Auch der Münchener Flughafen liegt komplett lahm. Es seien 430 von 1050 Flügen abgesagt worden, erklärte ein Sprecher des Flughafens. Dabei handele es sich überwiegend um Flüge der Lufthansa-Gruppe. Auch die ÖBB in Österreich warnt vor möglichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Wiener Eistraum gesperrt

Auch die Städte bereiten sich auf den Sturm vor. St. Pölten hat als Vorsichtsmaßnahme den Stadtwald, den Hammerpark und das Areal rund um die Viehofner Seen gesperrt. In Wien bleibt zudem der Eistraum vor dem Wiener Rathausplatz zumindest am Montag vorerst gesperrt.

Der Katastrophenschutz in Salzburg stellt zudem Empfehlungen für die Bevölkerung zusammen. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden. Von Spaziergängen im Wald oder in Parkanlagen wird abgeraten. Wer eine Garage hat, soll sein Auto außerdem dort abstellen. Auch im Straßenverkehr ist zudem Vorsicht geboten, insbesondere beim Überholen. Mittlerweile hat übrigens auch die Twitter-Community ihre Highlights vom Orkantief online gestellt.