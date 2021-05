Am 26. Mai ist wieder Vollmond. Die Energie des sogenannten Flower Moon bringt auch wieder neue Möglichkeiten und stärkt die einzelnen Sternzeichen. Während sich viele besonders emotional fühlen, spüren andere endlich einen Aufschwung.

So beeinflusst der Flower Moon dein Sternzeichen:

Widder

Der Widder ist ein sehr sturer und engstirniger Mensch. Meistens ist er nicht von seiner Meinung abzubringen, auch, wenn sie sich als falsch herausstellt. Der Vollmond am 26. Mai bringt das Sternzeichen aber etwas zur Vernunft und verschafft ihm wieder Klarheit. Sie fühlen sich geborgen und sind bereit, neue Wege einzuschlagen. Diese Chance sollten Widder-Geborene unbedingt nutzen.

Stier

Der Stier fühlte sich in den vergangenen Monaten träge und wollte nicht wirklich in die Gänge kommen. Das ändert sich allerdings mit dem Flower Moon. Denn er bringt neue Energie und Tatendrang für das Sternzeichen. Allerdings sollte der Stier jetzt nichts übereilen. Denn, obwohl der Vollmond viel Feuer zurückbringt, neigt das Sternzeichen jetzt dazu, alles zu übereilen.

Zwilling

Zwillinge sind sehr kreative Menschen und meistens auch echte Freigeister. Doch in letzter Zeit wollte es mit den innovativen Ideen einfach nicht mehr so ganz funktionieren. Doch der Vollmond am 26. Mai bringt die Kreativität und Abenteuerlust dieses Sternzeichens wieder zurück. Jetzt kommt dem Zwilling alles viel leichter vor und er sprudelt nur so vor neuen Ideen.

Krebs

Der Krebs darf sich vor allem in Sachen Liebe jetzt auf einen Aufschwung freuen. Nach langen Monaten der Einsamkeit kann sich das Sternzeichen nun wieder auf Liebesabenteuer freuen. Vergebene Krebse erwecken ihre Beziehung wieder mit neuem Leben und verlieben sich neu in ihren Partner. Doch auch für Single-Krebse bringt der Flower Moon eine Extraportion Liebe.

Löwe

Der Löwe bekommt vom Vollmond endlich Klarheit. Lange war er sich nicht sicher, in welche Richtung er gehen möchte. Sowohl im Berufsleben, als auch im Privaten fühlte sich das Sternzeichen in letzter Zeit verloren. Doch das ändert sich jetzt. Egal welchen Weg er auch einschlagen wird, mit der neugewonnenen Energie lässt sich jede Herausforderung meistern.

Jungfrau

Die Jungfrau wird durch den Vollmond am 26. Mai mit ihren Emotionen konfrontiert. Auf andere wirkt das Sternzeichen deshalb jetzt sehr emotional und etwas sensibel. In letzter Zeit versuchte die Jungfrau ihre Gefühle zu unterdrücken, um sich komplett auf ihren Job zu konzentrieren. Deshalb prasseln jetzt jede Menge Emotionen auf das Sternzeichen ein. Wenn sich die Jungfrau jetzt aber besinnt und sich ihrer Gefühle bewusst wird, wird sie schnell viel ausgeglichener und ruhiger werden.

Waage

Die Waage erlebt gerade viele Veränderungen in ihrem Leben. Der Vollmond bringt das Sternzeichen dazu, über sich hinauszuwachsen und weiterzuentwickeln. Egal, welche Herausforderungen jetzt anstehen, die Waage meistert sie mit Links und bekommt auch viel Lob für ihre harte Arbeit. Diesen Schwung sollte das Sternzeichen nutzen, um die Karriereleiter weiter hochzusteigen.

Skorpion

Der Skorpion hat in letzter Zeit viele Entscheidungen getroffen und dabei seine Gefühle unterdrückt. Das ändert sich mit dem Flower Moon am 26. Mai aber. Denn jetzt kommen die Emotionen und der Stress der vergangenen Monate zurück und er muss lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen. Obwohl sich der Skorpion nur ungern gegenüber anderen Menschen offenbart, sollte er sich jetzt mit seinen engsten Vertrauten über Ängste und Wünsche unterhalten. Denn das verschafft ihm neue Klarheit.

Schütze

Der Schütze hat sich in den vergangenen Monaten zurückgezogen und seine Mitmenschen gemieden. Er wollte einfach etwas allein sein. Doch der Vollmond bringt ihm die Kommunikationsfreude und Abenteuerlust zurück. Jetzt würde er sich am liebsten mit allen Menschen unterhalten und trifft sich auch wieder mit Freunden und der Familie.

Steinbock

Der Steinbock erlebt zurzeit eine echte Krise im Privatleben. Irgendwie will einfach nichts mehr richtig funktionieren. Die Probleme werden durch den Vollmond leider noch etwas verstärkt. Doch es wird bald wieder bergauf gehen. Der Steinbock sollte sich jetzt auf die positiven Dinge konzentrieren und nicht übereilt handeln.

Wassermann

Der Wassermann hat normalerweise alles unter Kontrolle. In letzter Zeit schlägt sich das Sternzeichen aber mit heftigen Gedankensprüngen herum und scheint seine Gefühle nicht mehr ordnen zu können. Das verursacht ziemlich viel Stress. Doch der Vollmond bringt dem Sternzeichen wieder etwas Ruhe und Entspannung. Diese sollte der Wassermann auf jeden Fall nutzen.

Fische

Fische können mit Kritik nicht sonderlich gut umgehen. Sie gehen Konfrontationen meistens aus dem Weg und verkriechen sich bei Streitereien gerne. Der Vollmond bringt ihnen jetzt die Chance, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Denn mit der Energie des Flower Moon können Fische jetzt ihr Ego stärken. Und das sollten sie auch unbedingt tun. Denn es wird sich positiv auf ihre Karriere und Privatleben auswirken.