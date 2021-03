Wenn wir ehrlich sind, hat die Pandemie unsere sozialen Fähigkeiten und unsere Beziehungen mit anderen ganz schön auf die Probe gestellt. Dabei können wir diese Zeit nutzen, um noch stärkere Beziehungen aufzubauen.

Immerhin ist es auch gut für unsere mentale Gesundheit, starke Beziehungen zu anderen zu pflegen. Wir haben ein paar Tipps für euch, wie ihr das Jahr 2021 dazu nutzt, euer Verhältnis zu anderen zu stärken:

1. Selbst-Reflexion

Bevor wir die Beziehungen zu anderen Personen stärken, sollten wir auf jeden Fall die Beziehung zu uns selbst verbessern. Denn wer unzufrieden mit sich selbst ist, wird auch nur Menschen anziehen, die ihn unglücklich machen. Wer starke interpersonelle Beziehungen in seinem Leben möchte, sollte zuerst genau wissen, wer er ist und was er möchte. Eine gute Portion Selbst-Reflexion kann uns helfen, herauszufinden, warum wir so ticken wie wir ticken und was wir von anderen Menschen brauchen.

2. Richtig zuhören

Während wir für die Prüfung lernen, hören wir Musik, streamen ein wenig Netflix und scrollen durch unser Smartphone: Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Multitaskings. Das schlägt sich auch auf unsere Beziehungen nieder. Wir konzentrieren uns in dieser schnelllebigen Zeit selten auf nur eine Sache. Wenn uns jemand etwas erzählt, kann es da schnell passieren, dass wir mit den Gedanken eigentlich ganz woanders sind. 2021 passiert aber ohnehin nicht viel und die Zeit scheint still zu stehen. Da können wir die Gelegenheit auch gleich nutzen und lernen, richtig zuzuhören. Wenn wir aktiv an Gesprächen mit anderen teilnehmen, kann es sein, dass uns die ein oder andere Person überrascht, egal wie lange wir sie schon kennen.

3. Die richtigen Fragen stellen

Wenn wir schon dabei sind, mehr über Personen zu erfahren, die wir schon lange kennen, können wir auch gleich anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. In unseren Gesprächen mit anderen, kommt es oft vor, dass wir gar keine Interessenfragen mehr stellen, sondern eher Vorschläge, die wir in einer Fragestellung verpacken. Um mehr über andere zu erfahren, sollten wir darauf achten, offenere Fragen zu stellen.

4. Genieße den Moment

Die Zukunft ist momentan besonders unsicher. Umso mehr ein Grund, im Hier und jetzt zu leben. Wenn wir mit jemandem zusammen sind, egal ob mit den Eltern, dem Freund oder der Schwester, sollten wir daran denken, die Zeit auch wirklich zu genießen. Nichts hat uns wohl besser vor Augen gehalten, wie wichtig persönliche Kontakte sind, wie die momentane Situation. Dieses Wissen können wir nun nutzen, um schöne Momente zu genießen und langanhaltende Erinnerungen zu kreieren.