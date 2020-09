Während es die einen zwischen den Laken eher ruhig und fast schon langweilig angehen lassen, sind die anderen im Bett total experimentierfreudig. Und das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen lassen es im Bett so richtig krachen und sind für jedes Abenteuer sofort zu haben.

Schütze

Der Schütze zählt definitiv zu den experimentierfreudigen Sternzeichen, wenn es um Sex geht. Denn er ist prinzipiell total abenteuerlustig und probiert gerne neue Sachen aus. Und das gilt auch für’s Bett. Unzählige Stellungswechsel, neue Sex-Praktiken oder auch mal ein flotter Dreier – für den Schützen gibt es so gut wie keine Grenzen. Wer mit einem Schützen im Bett landet, der kann sich definitiv auf jede Menge Lust und Orgasmen einstellen.

Löwe

Auch der Löwe lässt es im Bett so richtig krachen. Er ist ein absoluter Performer und will beim Partner einen großen Eindruck hinterlassen. Denn ihn ist es – wie auch in allen anderen Situationen in seinem Leben – extrem wichtig der Beste zu sein. Der Löwe ist extrem selbstbewusst und das merkt man auch im Bett. Er probiert gerne neue Stellungen aus, ist offen für Neues und verwöhnt seinen Partner bis zur Ekstase.

Skorpion

Der Skorpion zählt ebenfalls zu den Sternzeichen, die im Bett ziemlich experimentierfreudig sind. Denn er ist unglaublich leidenschaftlich und übernimmt gerne die Kontrolle. Sein oberstes Ziel: Den Partner befriedigen und auf höchster Stufe verwöhnen. Und dafür lässt er sich voll und ganz auf den anderen ein. Die Wünsche des Partners sind dem Skorpion unglaublich wichtig und er geht total auf diese ein. Sei es romantischer Kuschelsex, Fesselspiele oder ausgefallenes Sexspielzeug – der Skorpion ist für alles offen.