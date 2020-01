So abwechslungsreich und lustig Dating auch sein kann, manchmal kommt man an einen Punkt, an dem es einfach genug ist. Der ständige Smalltalk nervt und man will endlich den richtigen Partner finden.

Und genau so geht es zurzeit vor allem diesen drei Sternzeichen. Sie sind endlich bereit für eine ernste Beziehung.

Krebs

Der Krebs ist in diesem Jahr auf der Suche nach etwas Ernstem. Er will nicht mehr von einem Date zum nächsten springen und tausend Frösche küssen, bevor endlich ein Prinz vor ihm steht. Deshalb hat dieses Sternzeichen auch absolut keine Lust mehr auf Dating. Statt dem gefühlt hundertsten prickelnden Soda beim ersten Daten, will der Krebs endlich ein Feuerwerk der Gefühle erleben! Doch ein bisschen Geduld! Denn 2020 stehen die Liebessterne für den Krebs richtig gut. Ein paar Dates muss er noch über sich ergehen lassen. Am besten positiv in die Zukunft blicken, denn auch, wenn manche Dates unnötig erscheinen, so stärken sie dennoch dein Selbstbewusstsein und bringen dir Erfahrung.

Steinbock

Auch wenn es oft nicht so scheint, aber der Steinbock ist ein hoffnungsloser Romantiker. Vor allem dann, wenn er jemanden gut findet. Seine Fantasie geht dann mit ihm durch und er malt sich die wunderschönste Zukunft aus. Und eben gerade weil dieses Sternzeichen schon so ein klares Bild im Kopf hat, ist es umso ungeduldiger und hat keine Lust mehr auf Dating. Das langsame Kennenlernen ist ihm einfach zu fad. Warum kann man Mr. Right nicht einfach direkt in der U-Bahn begegnen? Man sitzt sich gegenüber, schaut sich an und dann macht es plötzlich BAM! Liebe auf den ersten Blick – genau davon träumt der Steinbock. Doch auch für ihn hat das neue Jahr so einige Überraschungen parat.

Fische

Die emotionalen Fische verstehen nicht, warum es nicht gleich beim ersten Date so richtig funken kann. Sie sind, wie der Steinbock, hoffnungslose Romantiker und leben oft in ihrer eigenen Traumwelt. Kein Wunder also, dass sie die Nase voll von Dating haben. Denn anders als in ihrer Fantasie, laufen die nicht immer so romantisch ab, wie sich Fische das wünschen. Das ist nun mal leider die Realität. Ein bisschen mehr Lockerheit was das Dating-Leben und die Suche nach dem richtigen Partner angeht, würde dem Fisch guttun. Denn sobald er aufhört, krampfhaft darüber nachzudenken, ob es überhaupt jemanden gibt, der zu ihm passt, steht Mr. Right plötzlich vor ihm.