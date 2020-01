Manche Menschen haben trotz ihres jungen Alters eine extrem reife Ausstrahlung. Sie werden oft älter geschätzt, als sie eigentlich sind. Das mag einerseits an den bereits gemachten Erfahrungen liegen. Andererseits spielt aber auch das Sternzeichen eine große Rolle.

Diese drei Tierkreiszeichen wirken oft älter, als sie es tatsächlich sind.

Wassermann

Der Wassermann ist sehr entschlossen und zielstrebig. Sobald er sich etwas in den Kopf setzt, will er seine Ideen auch in die Tat umsetzen. Diese Zielstrebigkeit beeindruckt und lässt ihn älter wirken. Es ist aber vor allem seine Eigenschaft, dabei auch immer an andere zu denken und einen positiven Einfluss auf sein Umfeld zu haben, die dem Wassermann schon in jungen Jahren viel Reife verleiht.

Steinbock

Auch der Steinbock hat eine sehr reife und erwachsene Ausstrahlung und das schon in jungen Jahren. Denn der Ehrgeiz und Erfolg dieser Menschen wirkt auf andere sehr erfahren und selbstbewusst. Zudem ist dieses Sternzeichen sehr intelligent und kann überall mitreden. Und genau das ist es, was den Steinbock älter wirken lässt.

Fische

Fische sind richtig gute Zuhörer und Ratgeber. Sie haben vor allem aber auch viel emotionale Reife und wirken dadurch schnell ein paar Jahre älter, als sie sind. Ihre Empathiefähigkeit imponiert anderen und erweckt den Anschein, der Fisch hätte schon sehr viel Lebenserfahrung.