WhatsApp stellt die Unterstützung für diverse Versionen von iOS, Android sowie Windows Phone ein. Ab Februar 2020 funktioniert die Messenger-App auf älteren Betriebssystemen nicht mehr. Wer ein älteres Handy besitzt, ist davon betroffen.

iPhones mit iOS 8 oder älter und Handys mit Android 2.3.7 oder älter können die App dann nicht mehr öffnen. Das hat man nun auf dem WhatsApp-Blog verkündet.

WhatsApp beendet Support für ältere Betriebssysteme

WhatsApp hat seine Support-Liste für Betriebssysteme aktualisiert. Bereits im Mai 2019 hat man angekündigt, dass ab 31. Dezember 2019 keine Version von Windows-Smartphones mehr unterstützt wird. Auch auf sehr alten Versionen von iOS und Android wird WhatsApp nicht mehr laufen. Ab Februar 2020 lauten die Mindestvoraussetzungen für die Betriebssysteme am Handy wie folgt:

Android ab Version 4.0.3

IPhone ab iOS 9

KaiOS 2.5.1+ inlusive JioPhone und JioPhone 2

Anfang Februar 2020 kann man WhatsApp also nicht mehr auf Handys installieren, die iOS 9 oder Android ab Version 4.0.3 unterstützen. Außerdem bekommen die Geräte auch keine neuen Funktionen mehr und User können kein neues Konto mehr anlegen. Die bestehenden Funktionen bleiben allerdings aufrecht.

Anteil von iOS 8 oder Android 2.3.7 sehr gering

Der Messenger-Dienst hat sich dazu entschieden, die Betriebssysteme nicht mehr zu unterstützen, weil der Anteil der User, die sie verwendet, verschwindend gering sei. Die Systeme seien uralt und können ohne Probleme gestrichen werden. Viele iPhones haben beispielsweise schon das Betriebssystem iOS 13. Wer wissen will, was für ein Betriebssystem auf seinem Handy ist, kann das ganz einfach in den Einstellungen nachsehen.