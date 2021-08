Jetzt ist schon wieder was passiert. Dieses Mal aber nicht am Klo, sondern unterm Esstisch. In Wien gelangte eine Schlange durch ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss.

Dort versteckte sich das Tier unterm Esstisch und biss plötzlich zu.

Erneuter Schlangen-Alarm in Wiener Wohnung: Mann in Ferse gebissen

Ok, schön langsam wird’s echt schräg. In einer Wohnung im Bezirk Meidling in Wien gab es jetzt erneut Schlangen-Alarm. Dieses Mal kroch das Reptil allerdings nicht aus dem WC, sondern gelangte wohl durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung. Unbemerkt schlich eine ungiftige Kornnatter in die Wohnung eines Ehepaars und versteckte sich dort unter dem Esstisch. Während der Mann und die Frau am Tisch aßen, spürte der Mann plötzlich einen Stich in der Ferse. Als er unter den Tisch sah, entdeckte er die Schlange und alarmierte daraufhin sofort die Polizei.

Schlange war ungiftige Kornnatter

Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, fehlte von dem Tier allerdings jede Spur. Nach einer kurzen Suchaktion fanden sie die Schlange schließlich unter der Couch. Die Polizisten fingen das Tier ein, verpackten es in einen Karton und brachten es zum Forstamt. Wie genau die ungiftige Kornnatter in das Zuhause des Ehepaars gelangte, ist unklar. Vermutlich dürfte sie durch ein offenes Fenster hineingekrochen sein. Auch woher die Schlange kam, ist nicht bekannt. Laut Wiener Forstamt dürfte es sich bei der Natter um ein Jungtier handeln.

Erst im Juli sorgten ähnliche Fälle für Aufregung. Nachdem zuerst ein Mann in Graz am WC von einer Albino-Netzpython gebissen wurde, tauchte einige Tage später auch in der Wohnung einer Wienerin eine Schlange im WC auf. Sie entdeckte das Tier noch rechtzeitig und wurde nicht verletzt.