Aufgepasst: Die Vergangenheit hat uns eingeholt, und zwar unsere modische Vergangenheit! Denn die 90er sind zurück und ziehen wieder in unseren Kleiderschrank.

Unsere coolsten Outfits aus unserer Kindheit und Jugend sind ab sofort wieder zurück. Egal, ob auffällige Halsketten, bunte Mini Bags oder wilde Haarspangen, wir können unsere alten Lieblingsteile wieder vom Dachboden holen. Denn diese fünf Trends aus den 90ern feiern gerade ihr Comeback.

1. Perlenschmuck

Gute Nachrichten für alle DIY-Queens: Ab sofort tragen wir wieder bunte Perlenketten. Erlaubt ist, was gefällt: Egal, ob filigrane zarte Perlen, die wir im Layering-Look tragen oder wuchtige Perlen mit Buchstabenaufdruck. Und dieser Trend der 90er setzt sich nicht nur als Halskette durch, sondern auch Freundschaftsarmbänder, Handyketten oder Bauchschmuck mit Perlen sind diesen Sommer total in. Auch Kendall Jenner hat den Style schon für sich entdeckt.

2. Auffällige Haarspangen und Tücher

Das Motto für unsere geliebten Haare ist dieses Jahr: “Mehr, ist mehr.” Wir klippen und binden, was das Haupthaar hergibt. Denn auch dieser 90er-Trend is back: Auffällige Haarspangen, besetzt mit allem was uns gefällt, in bunten Farben und teilweise auch mit coolen Schlagwörtern. Da uns Spangen aber noch lange nicht genug sind, gesellen sich außerdem coole Haartücher und Scrunchies dazu. À la “Girls, just wanna have fun…!”

3. Mini Bags

Vorbei ist die Zeit, als wir riesige und vor allem schwere Taschen mit uns umhergeschleppt haben, denn anstelle der “Neverfull” Bag tragen wir jetzt die Mini-Tasche. Die winzige Bag hat gerade einmal genug Platz für unser Handy, den Schlüssel und die Geldbörse… naja vielleicht auch nur für die Bankomatkarte und etwas Cash. Sie überzeugt allerdings durch ihren frechen Look und ihr Federgewicht! Also, ab ins Elternhaus und los geht die Suche nach den ersten Handtaschen, die man sich als Teenie gegönnt hat.

4. Gänseblümchen-Print

Absolut richtig gehört! Blumen-Prints sind zwar im ersten Moment nichts Neues, allerdings geht es hier nicht um irgendwelche Blumen, sondern um die süßen kleinen Gänseblümchen. Auch die kennen wir schon aus den Nineties – umso geiler, dass der Look endlich wieder da ist! Das zarte Gewächs lächelt uns diesen Sommer auf sämtlichen Kleidungsstücken entgegen und wir werden uns wieder fühlen, wie eine frisch verliebte 13-Jährige! Ganz nach dem Motto: Er liebt uns, er liebt uns nicht, er liebt uns!

5. Das Slip Dress

Sliding into your DMs?! No, no, no! Wir sliden nur noch in unsere schönen Trägerkleidchen und darunter tragen wir ein süßes Shirt. Ein total beliebter Style aus den 90ern, der heuer sein Comeback feiert! Ursprünglich waren diese Slip Dresses mal Nachthemden, zieht man aber ein Basic-T-Shirt darunter, wird das heiße Outfit direkt zu einem alltagstauglichen und vor allem lässigen Look. We like!