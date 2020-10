Läuft dir ein kalter Schauer über den Rücken, wenn du an Halloween denkst und du bist so gar kein Horrorfan? Keine Angst, wir haben für dich fünf lustige und gar nicht schaurige Halloween-Filme.

Halloween rückt immer näher und im Oktober kommen Horrorfans voll auf ihre Kosten. Doch gehörst du zu denen die sich lieber vor Lachen in die Hose machen statt vor Angst? Keine Sorge es müssen nicht immer gruselige Filme sein, um sich in Halloween-Stimmung zu bringen.

Mit diesen fünf Halloween-Filmen steht deinem Filmabend am gruseligsten Tag im Jahr nichts mehr im Wege:

Hocus Pocus

Ein Klassiker zu Halloween. Teenager beschwören aus Versehen drei Hexen aus dem Salem des 17. Jahrhunderts. Gespielt werden die drei Hexen von Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy. Die Hexen versuchen die Stadt zu verzaubern und sind auf der Suche nach ihrer Jugend. Spaß und Chaos sind vorprogrammiert.

Hubie Halloween

Hubie (Adam Sandler) ist ein herzensguter aber etwas seltsamer Mensch und in Salem nicht gerade sehr beliebt. Man kann sagen, er ist so etwas wie der Dorftrottel. Zu Halloween patrouilliert er immer durch die Straßen, um für Sicherheit zu sorgen. Dieses Mal gibt es tatsächlich eine Bedrohung und der Außenseiter muss seine Stadt beschützen. Es erwartet euch typischer Adam Sandler Humor.

Beetlejuice

Ein weiterer Klassiker zu Halloween. Beetlejuice mit Michael Keaton in der Hauptrolle ist eine schwarze Komödie aus dem Jahr 1988 von Tim Burton. Ein junges Ehepaar kommt bei einem Autounfall ums Leben und kommt nicht ins Jenseits, sondern muss einige Jährchen in ihrem Haus bleiben. Im Diesseits zieht eine neue Familie in das Haus der Geister ein und diese sind darüber nicht sehr begeistert und rufen den Poltergeist Beetlejuice zur Hilfe. Dieser lässt keine Schandtat aus, um die Familie loszuwerden.

Ghost Busters

Bei der Diskussion, ob die Neuverfilmung dem Klassiker gerecht wird, scheiden sich die Geister. Beide Versionen haben ihre Daseinsberechtigung und eignen sich Bestens für einen Halloween-Filmabend. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, den Protagonisten zuzusehen, wie sie die Geister in ihrer Stadt jagen.

The Witches

Erinnert sich noch jemand an “Hexen, Hexen”? Als Kind ein etwas furchterregender Film, doch als Erwachsener erkennt man die Komik darin. Jetzt kommt die Neuverfilmung mit Anne Hathaway in die Kinos. Im Film geht es um einen Waisenjungen, der gemeinsam mit seiner Großmutter in einem Hotel landet, in dem zufälligerweise auch die Oberhexe eine Konferenz der Hexen einberufen hat.