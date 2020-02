Wer nicht wissen möchte, wie das Bachelor-Finale endet, der sollte jetzt lieber nicht mehr weiterlesen. Denn wir verraten, wem Sebastian Preuss die letzte Rose gibt.

Vergibt er tatsächlich gar keine Rose, wie Fans bereits im Vorfeld vermuteten? Auf TVNOW können Fans schon jetzt die letzte Folge der Dating-Show sehen.

Bachelor-Gewinnerin: Wem gibt Sebastian seine letzte Rose?

Nach den Dream-Dates musste sich Bachelor Sebastian Preuss in der vorletzten Folge von einer der drei letzten Kandidatinnen verabschieden. So bekam Desiree keine Rose von dem 29-Jährigen. Stattdessen entschied er sich für Diana und Wioleta. In der letzten Folge der aktuellen Bachelor-Staffel lernten die beiden schließlich Sebastians Mutter kennen. Wie bereits im Teaser zum Finale zu sehen war, deutet der 29-Jährige an, sich bis jetzt noch nicht verliebt zu haben. Das löste heftige Spekulationen aus: Wird Sebastian im Finale gar keine Rose verteilen?

Welche Kandidatin gewinnt die Staffel?

Achtung, Spoiler! Nach dem Kennenlernen mit Sebastians Mutter Conny steht für sie fest, Diana passt besser zu ihrem Sohn. Und auf die Meinung seiner Mama gibt Sebastian offenbar viel. Denn mit den Worten “Ich glaube nicht, dass wir noch weitermachen können”, verpasst er Wioleta in der letzten Nacht der Rosen tatsächlich einen Korb. Doch dann die große Überraschung: Als Diana schließlich in einem schwarzen Kleid auf Sebastian zukommt, um zu erfahren, ob er sich für sie entscheidet passiert es. Die Fans der Dating-Show hatten recht: Auch sie bekommt keine Rose! “Ich glaube, ich kann dir diese letzte Rose nicht geben”, erklärt der 29-Jährige. Er habe sich einfach nicht verliebt.

